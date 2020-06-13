Yeni 4 Eylül Stadı dezenfekte edildi

Pandemi nedeniyle lige verilen aranın ardından normalleşme süreciyle lig maçları seyircisiz oynanmaya devam edecek. Saat 21.00'de başlayacak maç öncesi Sivas Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından statta dezenfekte çalışması yapıldı.
Ekipler, takımların soyunma odalarını, hakem odasını, yedek kulübelerini, basın ve protokol tribününü dezenfekte etti.
Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman, çalışmayla ilgili şu bilgileri verdi:
"Kovid-19 ile mücadelede artık ülkemizde bir normalleşme süreci başladı. Normalleşme süreciyle beraber yarıda kalan futbol müsabakalarına devam kararı alındı. Şehrimizin marka değeri Sivasspor da Denizlispor'u misafir edecek. Maç öncesi statta gerekli tedbirlerin alınması noktasında Sivasspor'a destek sağlıyoruz. Bu kapsamda soyunma odaları, hakem odası, basın toplantısı odaları gibi futbolcuların ve futbolu takip eden insanların kullanacağı bütün alanları dezenfekte ettik. Keyifli bir maç olmayacak bizim adımıza çünkü Yiğidolar'ın eksikliğini hissedeceğiz. Bu statta taraftarla birlikte çok iyi maçlar geçirdik ama bu normalleşme süreci bir başlangıçtı. Sahalarda inşallah en kısa zamanda taraftarlarla maç izleme keyfini yaşarız."
Fenerbahçe'nin sahasında Kayserispor'u 2-1 mağlup ettiği maç sonrası Sarı-Lacivertlilerin yeni sezonda takımın başına getireceği teknik direktörle ilgili çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Goal Arabia'nın haberine göre Fenerbahçe, Al Nasr'ı çalıştıran Portekizli antrenör Rui Vitoria'ya yıllık 2,5 milyon Euro'luk teklif yaptı.
Gürkan Ata, Trabzonspor'un galibiyetini yazdı: Saçma bir iç hesaplaşma gibiydi
Fenerbahçe yöneticisi Kemal Danabaş, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun "Liderin maçı birinci kanaldan verilir. 7. sıradaki takımın maçı birinci kanaldan verilmez" sözlerine sosyal medya hesabından cevap verdi.
Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu, 2-1 kazandıkları Kayserispor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbolcu, sezon sonunda futbolu bırakacağını açıkladı.
Galatasaray scout ekibi, Viktoria Plzen'de forma giyen orta saha oyuncusu Pavel Bucha'yı teknik direktör Fatih Terim'e önerdi. Tecrübeli antrenör transfere onay verirken Sarı-Kırmızılı yönetim, önümüzdeki günlerde Çek ekibinin kapısını çalacak.
Belhanda'nın temsilcisi Fatih İlek'in yaptığı açıklamalar Al Hilal yönetimini panikletti.