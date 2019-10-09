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Yeni 10 numara Diaby

Yeni 10 numara Diaby

Ljajic’in formsuzluğu sonrasında Beşiktaş Teknik Direktörü Avcı, sistemde değişikliğe gidecek...

AKŞAM

SAHASINDA Alanyaspor’u 2-0 yenerek kötü gidişe ‘dur’ diyen Beşiktaş’ta, taşlar yerinden oynayacak gibi duruyor.  Milli aradan sonra deplasmanda oynanacak olan MKE Ankaragücü maçında Burak-Diaby ikilisinin sahaya sürülmesi ve Diaby’nin hem 10 numara hem de Burak’ın yanında ikinci santrfor gibi oynaması Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı’nın yeni formatı olacak. Ayrıca Oğuzhan da sakatlıktan tamamen kurtulduğunda daha fazla süre almaya başlayacak. Kartal’daki orta saha planı bununla da sınırlı kalmayacak. Dorukhan’ın uzun süreli sakatlığı sebebiyle yeni isimlere şans verilecek.

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