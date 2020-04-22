Yenge kaçış planlıyor!

SPOR GÜNDEMİ

AKŞAM Özel Röportaj: Sahanın içi kolay asıl iş dışarıda AKŞAM Özel Röportaj: Sahanın içi kolay asıl iş dışarıda Engelsiz Aslanlar'ın hocası Sedat İncesu, AKŞAM aracılığıyla spor camiasina tarihi mesajlar verdi: “Sahanın içi çok kolaydır. Asıl savaş sahanın dışındadır. Büyük hocaların asıl başarısı, dışarıdaki krizleri yönetme başarısıdır. Kötü niyetli bir sporcu ya da başka bir sporcunun eşi dahi sizi şampiyonluktan edebilir.”

Torunumun katilinden para istemem Torunumun katilinden para istemem Pusette uyuyan torunu Alistair'in serseri kurşunla ölmesine yol açan sanığın 36 yıl almasını sağlayan avukat dede, devlet ve sanık aleyhine tazminat davası açmadı. Dede, 'Yargı gereğini yaptı, sıra milletvekillerin' diyor...

UEFA'nın askısı krizi önledi UEFA'nın askısı krizi önledi ‘Borçsuzluk kâğıdı', büyük kulüplerde yöneticilerle, futbolcuları birbirine düşürdü. Yerli oyunculara geçen yıldan borcu olan ve 2 aydan fazladır maaş ödeyemeyen Fenerbahçe ile uzun süredir ödeme yapamayan Beşiktaş, UEFA'nın finansal esnekliği sayesinde derin bir nefes aldı.

Trabzon, Antalya'ya karşı Trabzon, Antalya'ya karşı AKŞAM Lig lideri Trabzonspor, koronavirüs salgını nedeniyle verilen ara sonrası, 8 haftalık bölümün Antalya ve Alanya'da oynanması yönündeki plana sıcak bakmıyor.

Mümkünse bitirin Mümkünse bitirin UEFA'dan 4 talimat: 1-Ligleri 3 Ağustos'a kadar bitirin. 2-Bitiremeyenler geçerli nedenlerini bildirsin. 3-Kafasına göre tescil eden olursa, bunu tanımayız. 4-Kalan bölümde VAR olmasın.

5 yıldır Galatasaray'ı izliyor 5 yıldır Galatasaray'ı izliyor Galatasaray'la prensip anlaşmasına vardığı iddia edilen Mert Hakan Yandaş, “5 senedir sosyal medyada Galatasaray'ı takip ediyorum” dedi.