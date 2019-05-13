Yener İnce'den Emre Akbaba açıklaması

Galatasaray'ın takım doktoru Yener İnce, Emre Akbaba'nın sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu ve basında çıkan haberleri değerlendirdi. 10 ay sahalardan uzak kalacağı iddia edilen Emre konusunda yaşananları açıkladı.

İşte o sözler...

"FUTBOL HAYATI BİTMEDİ"

"Darbeye bağlı bir sakatlık. Son derece başarılı bir operasyon yapıldı. Şu anda dinleniyor, iyi durumda. Arkadaşlarımız hiç yalnız bırakmıyor. Bu süreci de atlatacağız. Basında çıkan süreyle ilgili bilgi kirliliği var. Bunu gidermek istiyorum. Bu tip bir kırık için şu gün oynar demek çok zor ancak kırığın itibarı yapısıyla zor ama güzel bir ameliyat geçirdi. Şunu bilmek lazım, bu kırık önce kaynayacak, sonra rehabilitasyon ve oyuncunun da sonra performans verebileceği bir çalışma yapmak gerekli. Zaman alacak bir süreç ama zaman vermek doğru değil. Çok duyuyorum, "Futbol hayatı bitti, 2 yıl oynayamaz" gibi sözler var. Bu kadar vahim durumda değiliz. Elimizden geleni yapacağız."

"FATİH TERİM'LE DE GÖRÜŞTÜK"

"4-6 ayda sahaya döner gibi bir iddiada da değiliz. En kısa sürede dönmesini istiyoruz. Hocamızla da konuştuk, sağolsun Emre'ye ciddi moral verdi. Bu kırıkla ne kadar erken oynanabilirse o sürede hazırlayacağımızdan herkes emin olsun. Emre de çok istekli, moralli ve güçlü. Bu konularda çok güçlü bir kardeşimiz. Birinci günden itibaren nasıl döneceğinin hesabını yapmaya başladı"