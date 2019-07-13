Yazıcı gidici!

AKŞAM

BU sezon şampiyonluk için güçlü kadrosunu korumak isteyen Trabzonspor, her ne kadar Yusuf Yazıcı’yı satmak istemese de oyuncunun ayrılma konusundaki ısrarı ipleri kopma noktasına getirdi. Yusuf ile anlaşmaya varan Lille’in, 12 milyon euroluk teklifi ni 17 milyon euroya kadar çıkardığı ve anlaşmanın artık an meselesi olduğu konuşuluyor. Trabzonspor’un 22 yaşındaki oyuncusu için Avrupa’dan başka teklifl erin de olduğu biliniyor. İtalyan ekibi Lazio’nun da onu Lille kaptırmamak için daha önce 20 milyon euroluk bir teklif hazırladığı iddia edilmişti.