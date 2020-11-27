Yayıncı kuruluştan kulüplere 200 milyon liralık ödeme

Geçtiğimiz günlerde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu önderliğinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile beIN Media Group CEO'su Yousef Al-Obaidly bir araya gelmişti.
Yapılan görüşmeler sonrasında anlaşma sağlanmış, bakan Kasapoğlu bu anlaşmayı sosyal medyada hesabından "TFF Başkanı Nihat Özdemir ve beIN Media Group CEO'su Yousef Al-Obaidly ile Bakanlığımızda bir araya geldik. TFF ile beIN SPORTS arasında anlaşma sağlandığı bilgisini paylaşmak isterim. Her iki tarafa da teşekkür eder, Türk futboluna hayırlı olmasını dilerim." ifadeleriyle duyurmuştu.
200 MİLYON TL’LİK ÖDEME YAPILDI
Anlaşma sonrasında beIN Media Grubu'ndan hamle geldi. beIN Media Grubu, Türkiye Futbol Federasyonu'na kulüplere dağıtılmak üzere 200 milyon TL'lik ödeme yaptı.
Yayıncı kuruluş, geçtiğimiz günlerde kulüplerle yaptığı anlaşma sonrası bugün kulüplere aktarılmak üzere Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)'na 200 milyon TL'lik ödeme yaptı.
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