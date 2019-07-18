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  3. Yayıncı kuruluşla 600 milyon liralık kriz

Yayıncı kuruluşla 600 milyon liralık kriz

Yayıncı kuruluşla 600 milyon liralık kriz

Kulüpler Birliği’nin önceki gün yaptığı toplantının ardından Başkan Fikret Orman’ın, “Yayıncı kuruluş yükümlülüklerini yerine getirmeli” açıklaması, yeni sezon öncesi yaşanan krizi gözler önüne serdi. Orman, hem geçen sezondan alacakları olduğunu hem de bu sezonun avansının ödenmediğini belirterek, görüşmeleri TFF’nin yapacağını açıklamıştı.

Yayıncı kuruluş beIN Sports ile Süper Lig ekipleri arasında yaşanan krizin asıl sebebinin ise ödenecek toplam rakam üzerinde yapılmak istenen indirim olduğu öğrenildi. Yayıncı kuruluş kulüplere toplam 250 milyon dolar ile birlikte 1 milyar 100 milyon lira ödemesi gerekiyor. Ödemeler bugünkü kurdan hesaplandığında rakam 2.5 milyar lirayı buluyor. Ancak beIN Sports yöneticileri dolar kurunun 3.80 liradan sabitlenmesini ve ödemenin de buna göre yapılmasını istiyor. Bu durumda ödenecek rakam ise 1 milyar 900 milyon liraya iniyor. Arada oluşan 600 milyon liralık fark kulüpler için büyük önem taşıyor. Yaşanan bu krizi Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’in çözmesi bekleniyor.

(Star)

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