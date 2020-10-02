Yayıncı kuruluş kulüplere ilk ödemesini nihayet yaptı

TFF, yayıncı kuruluş ve kulüpler arasındaki ödeme sorunu dün yeni bir boyut kazandı.
1 aydır süren görüşmelerde yeni sezon rakamı hâlâ netlik kazanmazken dün yayıncı kuruluş bu sezonki ilk ödemesini 364 milyon TL'yi TFF'ye göndererek yaptı. Bu rakam kulüplere dağıtıldı ve takımlar rahat bir nefes aldı.
Yayıncı kuruluş 16 Ekim'de bir ödeme daha yapacak. 3 milyar TL olan yayın parasını yayıncı kuruluş 2 milyar TL'ye çekmek istiyor ama kulüpler bunu kabul etmemişti.
Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı 29 yaşındaki forvet oyuncusu Djaniny Tavares Semedo, kente geldi.
İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham, Brezilyalı santrfor Carlos Vinicius'u bir yıllığına kiralama konusunda Benfica ile anlaştı.
Rangers'a 2-1 yenilerek Avrupa'ya veda eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, İskoç devinin teknik direktörü Steven Gerrard'la saha kenarında tatrıştı. O anlar kameraya yansıdı.
UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda temsilcimiz Galatasaray, İskoçya'da Rangers'la karşı karşıya geliyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İskoçya'nın Rangers takımına 2-1 yenilerek elendikleri için çok üzgün olduğunu söyledi.
Rangers Teknik Direktörü Steven Gerrard, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Galatasaray'ı 2-1 yenerek gruplara kaldıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.