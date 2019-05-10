Yaya Toure futbolu bıraktı

Kariyerinde Monaco, Barcelona, Manchester City gibi takımların formasını giyen Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Yaya Toure'nin kariyerini sonlandırdığı açıklandı.

Son olarak Yunan ligi ekiplerinden Olympiakos'ta forma giyen, sözleşmesi geçtiğimiz Aralık ayında feshedilen 35 yaşındaki futbolcunun emeklilik haberini Sport24 adlı internet sitesine konuşan menajeri Dmitriy Selyuk duyurdu.

Selyuk, "Yaya kariyerini bir şampiyon olarak sonlandırmaya karar verdi. Olympiakos'a geldiğinde aynı zamanda yardımcı antrenör olarak çalışacaktı ama kulüpteki kişiler buna engel oldu. Şu an kendisinin antrenörük lisansı var ve gelecek sezon için bir takımla anlaşacaktır." dedi.

Yaya Toure'nin kariyerinde 1'i Şampiyonlar Ligi, 3'ü Premier Lig, 2'si La Lig olmak üzere toplam 18 kupa bulunuyor.