Yaya Toure de Adebayor'un peşinden Paraguay'a gidiyor

Fildişili 36 yaşındaki orta saha oyuncusu Yaya Toure'nin Paraguay'dan Libertad takımına transfer olacağı ortaya çıktı.

Paraguay kulüplerinden Olimia'nın Adebayor'u renklerine bağlamasından sonra aynı ülkenin bir diğer büyük takımı Libertad'ın da Yaya Toure ile anlaştığı belirtiliyor.

FoxSport'un haberine göre Çin'in Qingdao Huanghai takımında oynayan ancak ülkedeki coronavirüs salgını nedeniyle liglerin tatil edilmesini fırsat bilerek Libertad takımının Yaya Toure'ye de teklif yaptığı belirtildi. 36 yaşındaki oyuncunun gelen teklifi kabul ettiği ve anlaşmanın kısa süre içerisinde açıklanacağı belirtiliyor.

Deneyimli orta saha oyuncusu Yaya Toure Olympiacos'ta kariyerini parlattıktan sonra sırasıyla Monaco, Barcelona, Manchester City gibi kulüpkerde boy göstermişti.

(Sporx)