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aksam.com.tr
  • 20 Ekim 2020 Salı 16:09
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Yavuz Cinkaya, Robert Prosinecki'yi övdü: Böylesini ilk kez gördüm

Yavuz Cinkaya, Robert Prosinecki'yi övdü: Böylesini ilk kez gördüm

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Yukatel Denizlispor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Yavuz Cinkaya, Gençlerbirliği galibiyeti sonrasında açıklamalarda bulundu.

Süper Lig’in 5. haftasında Gençlerbirliği’ni deplasmanda 2-1 yenen Denizlispor galibiyet özlemini sonlandırdı. Maçın ardından konuşan Yavuz Cinkaya,” Futbolcuların bu maça konsantre olması için yönetim kurulu olarak elimizden geleni yaptık. Takım olarak zor zamanlar geçirdik. Yeni bir takım olmanın verdiği dezavantajı yaşadık. Uyum sorunu yaşadık ama artık bunlar geride kaldı. Yönetim olarak futbolcularımız ile özel olarak ilgilendik ve onlara bu maçın önemini anlattık. Bugün kötü bir dönemi güzel bir oyunla kapattığımızı düşünüyorum" dedi.

“ŞİMDİ ÖNÜMÜZDE BEŞİKTAŞ MAÇI VAR”

Futbolculara ve teknik heyete özel olarak teşekkür eden Cinkaya, "Robert hocaya ve ekibine teşekkür ediyorum. Böylesini ilk kez gördüm, tüm oyuncular ile özel olarak ilgilendi. Futbolcularımızda onun istediklerini sahaya yansıtmayı başardı. Bu galibiyet yönetimimizin, futbolcularımızın, teknik heyetimizin ve hatta çalışanlarımızın emeklerinin karşılığıdır. Şimdi önümüzde Beşiktaş maçı var. Bu karşılaşmaya en iyi şekilde hazırlanarak, kendi evimizde bir galibiyet serisi başlatmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Takım için faydalı olabilecek her şeyi düşünüldüğünü söyleyen Yavuz Cinkaya, "Başkanımız Ali Çetin ve yönetim kurulu üyelerimiz ile birlikte çok çalışıyoruz. Sürekli olarak toplantılar düzenleyerek takım için faydalı olabilecek her şeyi düşünüyoruz. Bizler üzerimizdeki sorumluluğun farkındayız. Daha çok çalışarak bu takımı en iyi seviyeye getireceğiz" diye konuştu.

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