Yasmani Copello, olimpiyat kotası aldı

Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilen etapta erkekler 400 metre engellide piste çıkan Yasmani Copello Escobar, 48.47 ile sezondaki en iyi derecesine imza atarak yarışı 4. sırada tamamladı.
32 yaşındaki Küba asıllı milli atlet, bu derecesiyle Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde etti.
Norveçli atlet Karsten Warholm'un 47.26 ile birinciliğe uzandığı yarışta, Fransız Ludvy Vaillant 48.30 ile ikinci, Britanya Virjin Adaları'ndan Kyron McMaster de 48.33 ile üçüncü oldu.
Başakşehir'in Fenerbahçe'ye Enzo Crivelli ile attığı golde, sarı lacivertli taraftarlar sosyal medyadan kural hatası olduğuna dair itirazlarda bulundu.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 2. hafta maçında deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri... Mücadele 1-1'lik eşitlikle devam ediyor.
2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu karşılaşmasında A Milli Takım, Finlandiya'yı 3-2 mağlup ederek 2'de 2 yaptı.
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Diego Laxalt'ın Atalanta'ya transferi, oyuncunun kulüp ile anlaşamaması nedeniyle yattı.
Ricardo Quaresma, Beşiktaş'ta istenmediği konusunda başkan Fikret Orman tarafından bilgilendirildiğini açıkladı.
Galatasaray'ın Terra Pizza'yla yaptığı sponsorluk anlaşmasının imza töreni Başkan Mustafa Cengiz'in katılımıyla gerçekleşti
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olduğu iddia edilen Adil Rami, geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.