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Yaşlıyı satıp genç aldılar

Yaşlıyı satıp genç aldılar

Ligdeki 15 takımın gönderdiği oyuncuların yaş ortalaması, gelenlerden yüksek. Öncelik genç isimler oldu.

AKŞAM

TRANSFERDE dikkat çeken bir başka özellik giden oyuncuların yaş ortalaması, gelen oyunculardan yüksekliği. G.Saray’da giden oyuncuların yaş ortalaması 23.8 olurken, gelenler 23 ortalamaya sahip. En yaşlı takımlardan biri olan Başakşehir’de gelenler 24.3, gidenler ise 27 yaş ortalamasıyla dikkat çekiyor. Beşiktaş’ta 26.1’lik gelenlerin yaş ortalamasına karşılık, gidenler 27.9 olarak gerçekleşti. En genç takımlardan Trabzon 21.8’lik gelen yaş ortalamasına sahipken, gidenler 22.2 ortalama oluşturdu. F.Bahçe 26.3’lük ortalamayla gönderdi, 25.5 ortalamayla oyuncu aldı. Antalya’nın gelen yaş ortalaması 24, giden ortalaması 24.7 olarak gerçekleşti. Konya 23.9’luk ortalamasına karşılık 26.5’lik giden ortalamasına sahip.

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