Yaşlılar üzüldü

Teddy Riner, Dina Asher Smith ve Mary Kom gibi sporcular, Olimpiyat Oyunları'nın 2021'e ertelenmesine hem üzüldü hem de tepki gösterdi...

AKŞAM

Tokyo 2020 Olimpiyatları’nın ertelenmesi bazı oyuncular tarafından üzüntüyle karşılandı… Özellikle şu an 37 yaşında olan Hint boksör Mary Kom, olimpiyatların ertelenmesinin kendisinde hayal kırılığı yaratığını ancak doğru karar olduğunu söyledi. Kom, “Önümüzdeki yıl 1 yaş daha yaşlanacağım ve sporu bırakma ihtimalim var” diyerek tepkisini dile getirdi. 30 yaşındaki judocu Teddy Riner da oyunların ertelenmesine üzüldüğünü söyledi ancak “Kazanmak için daha önemli bir mücadelemiz var” diyerek koronavirüs salgınana dikkat çekti. İngiliz yüzücü Tom Daley “Gelecek yıl bir yaş daha büyüyeceğim ama insanları güvende tutmak en önemlisi” diyerek ertelemeye destek verdi. İngiliz dünya şampiyonu atlet Dina Asher Smith de olimpiyatların ertelenmesine tepki gösteren isimler arasında… Ancak 25 yaşındaki atlet, daha sonra sosyal medya hesabından tüm insanlara evde kalın çağrısında bulundu.