Yaşlılar üzüldü

AKŞAM
Tokyo 2020 Olimpiyatları’nın ertelenmesi bazı oyuncular tarafından üzüntüyle karşılandı… Özellikle şu an 37 yaşında olan Hint boksör Mary Kom, olimpiyatların ertelenmesinin kendisinde hayal kırılığı yaratığını ancak doğru karar olduğunu söyledi. Kom, “Önümüzdeki yıl 1 yaş daha yaşlanacağım ve sporu bırakma ihtimalim var” diyerek tepkisini dile getirdi. 30 yaşındaki judocu Teddy Riner da oyunların ertelenmesine üzüldüğünü söyledi ancak “Kazanmak için daha önemli bir mücadelemiz var” diyerek koronavirüs salgınana dikkat çekti. İngiliz yüzücü Tom Daley “Gelecek yıl bir yaş daha büyüyeceğim ama insanları güvende tutmak en önemlisi” diyerek ertelemeye destek verdi. İngiliz dünya şampiyonu atlet Dina Asher Smith de olimpiyatların ertelenmesine tepki gösteren isimler arasında… Ancak 25 yaşındaki atlet, daha sonra sosyal medya hesabından tüm insanlara evde kalın çağrısında bulundu.
Liglerle ilgili farklı senaryolar konuşuluyor. Bunlardan biri de sezonun ‘Yok' sayılması. Hukukçulara göre bu durumda maçlar iptal olacak. Yani Galatasaray'ın Kadıköy'de aldığı galibiyet de resmiyetini yitirecek.
Bordo-Mavili yönetim son 2 yıldır sözleşmeleri ‘Sezonluk' yapıyor. O yüzden ligler uzasa da Karadeniz ekibinin hiçbir oyuncusu ayrılamayacak ve ‘Ekstra' yazamayacak.
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in çalışmalarını istediği yardımcıları ve scout ekibi idmansız dönemde yeni yeni isimleri gündeme almaya başladı.
Beşiktaş, önümüzdeki sene şampiyonluk mücadelesi vermek için kadroya ciddi takviyeler yapmak istiyor. Özellikle forvet ve kaleci transferleri için işi sıkı tutan yönetim forvet adaylarını belirledi. Bafetimbi Gomis ve Mario Mandzukic...
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, İçişleri Bakanlığı tarafından internet dolandırıcılığına karşı çekilen filmde oynadı, “Bedava peynir fare kapanında olur” mesajı verdi.
Koronavirüs sebebiyle alınan tedbirlerin ardından kulüplerin ekonomik gelirlerinin bir anda neredeyse sıfıra inmesi, Katalan devi Barcelona'yı harekete geçirdi. İspanyol basınının iddiasına göre Barça, oyuncularının maaşlarında yüzde 70'e varan indirim istedi. La Liga devini bu konuda yakından takip eden Beşiktaş da benzer bir adım atma kararı aldı.
Galatasaray taraftarlarının destek videosu, tecrübeli çalıştırıcıyı duygulandırdı... Hastanede koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim için taraftarlar video hazırladı. Tecrübeli hoca da twitter hesabından, “Elim kalbimde her birinize teşekkür ediyorum” dedi.