Yasin Öztekin kendisini Sivasspor'a bağlayan imzayı attı

Yapılan açıklama şu şekilde:
“Süper Lig'de ikinci yarı öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Demir Grup Sivasspor'umuz, daha önce prensip anlaşmasına vardığı Yasin Öztekin ile Başkan vekilimiz Erdal Sarılar'ın ofisinde 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Yasin Öztekin orta sahanın solunda görev yapıyor.
Yasin Öztekin, 19 Mart 1987'de Almanya'nın Dortmund şehrinde dünyaya geldi. Futbola Borussia Dortmund alt yapısında başlayan Yasin Öztekin, sarı-siyahlı ekibinin alt yaş gruplarında forma giydikten sonra 2011 yılında Gençlerbirliği'ne transfer olarak Türkiye macerasına başladı. Ardından sırasıyla Trabzonspor, Kayseri Erciyesspor ve Galatasaray forması giyen deneyimli futbolcu son olarak İzmir ekibi Göztepe'de forma giydi.
Kariyerinde 474 maça çıkan Yasin, 93 gol atıp 80 de asist yaptı.
Yasin 6 kez de A Milli Takım formasını giydi.
Yasin Öztekin'e Sivas'a hoş geldin der, Demir Grup Sivasspor forması altında başarılar dileriz.”
Trabzonspor’da merakla beklenen 14:61 açıklaması geldi. Bordo-Mavililer, Ali Koç’un sözlerine cevap verdi.
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus’ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral’ın, geçirdiği sakatlık nedeniyle ameliyat edileceği ve uzun süre yeşil sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
Roma maçında ağır bir sakatlık yaşayan Merih Demiral, Galatasaray'ın transfer planlarını da bozdu.
Golcü arayışlarına devam eden Beşiktaş, Slovakya'da Zilina forması giyen Robert Bozenik ile ilgileniyor.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı’nda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un sözlerine cevap verdi. Cengiz’in ağır ifadeler kullanması dikkat çekti.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un bordo-mavili kulüp hakkında yaptığı açıklamalara saat 14:61'de cevap vereceklerini açıkladı.
Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı başladı. 17 Ocak'a kadar sürecek çalıştayda Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu açılış konuşmasını yaptı.