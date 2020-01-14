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aksam.com.tr
  • 14 Ocak 2020 Salı 08:00
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  • 14 Ocak 2020 Salı 08:32

Yasada ağır cezalar bulunuyor

Yasada ağır cezalar bulunuyor

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Başkanlar borçtan sorumlu olacak. Şike suçundan ceza alanlar ömür boyu spordan men edilecek.

AKŞAM

SÖZ konusu yasa tasarısında şu maddeler yer alıyor;

1. Kulüpleri genel kurula iştirak eden üyelerin 3/4’ünün kararı ile kulüp merkezinin bulunduğu ildeki bir başka kulüp ile birleşebilir.

2. Şike ve teşvik primi suçları gibi suçlardan ceza alan yöneticilerin ömür boyu spordan men yahut kulüp başkanlığının veya yöneticiliği yasak edilecek.

3. Kulüplerin yönetim kurulu görev süresince bir önceki yıl gerçekleşen gelir bütçesinin %5’ini aşan miktarda kulüp gelirlerinin ve alacaklarının temlik edilmesi durumunda kulüp başkan ve yöneticilerinin müştereken sorumlu olacak.  

BAŞKANLIK ŞARTI OLACAK

4. Kulüplerin sponsorlar tarafından doğrudan yapılan transfer harcamaları hariç olmak üzere bir önceki gerçekleşen borçlanma hariç bütçesinin %25’inden fazlasını transfere kullanacak.  

5. Kulüplerdeki iki yapının, yani kulüplerin hem dernek hem şirket yapısı sona erecek. Şirket olarak devam edilecek.

6. Kulüp başkanı ve yöneticisi olabilmek için birçok şart belirlenecek.

7. Bütçeyi aşan borç ve zarardan başkan ve yöneticiler bireysel olarak sorumlu olacak. Yani artık kulübü borçlandıran veya zarara uğratan yöneticiler ellerini kollarını sallayıp gidemeyecek.

8. Spor kulüpleri federasyonu veya Konfederasyonu mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş gibi cezalandırılacak

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