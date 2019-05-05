Yarıştığı otomobilini gelin arabası yaptı
Castrol Ford Team Türkiye Takımı'nın pilotu Buğra Banaz, Eskişehir'deki düğününde, yarışlarda kullandığı otomobilini gelin arabası yaptı.
Avrupa şampiyonu 27 yaşındaki rallici Buğra Banaz, Eskişehir'deki bir otelde düzenlenen törenle Büşra Akkaya ile evlendi. Çiftin nikahını, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen kıydı.
Düğün törenine, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Castrol Ford Team Türkiye Takım Direktörü Serdar Bostancı, Eskişehir Otomobil Sporları Kulübü Başkanı Nevzat Aslan ve çiftin yakınları ile davetliler katıldı.
Buğra Banaz'ın yarışlarda kullandığı Fiesta R5 otomobilini gelin arabası olarak süslemesi, davetlilerden alkış aldı.
(AA)