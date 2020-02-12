Yarın karar günü

AKŞAM
BEŞİKTAŞ’IN İzmir’de Göztepe’ye karşı 2-1 kaybettiği maçta kural hatası olduğu gerekçesiyle yaptığı başvuruyu TFF yönetim kurulu yarın değerlendirecek. Federasyon yönetiminin konuyu görüşmek üzere yarın olağanüstü toplanma kararı aldığı bildirildi. Beşiktaş söz konusu karşılaşmada hakem Hüseyin Göcek’in sakatlık nedeniyle maçı durdurduğunu, ardından topu kendilerine vermesi gerekirken rakibe verdiğini ve sonrasında Göztepe’nin kazandığı faulden bulduğu golle maçı kazandığını iddia ediyor. Siyah-Beyazlılar bu nedenle tekrar istedikleri hakem kararı hakkında Uluslararası Futbol Birliği’nden (IFAB) görüş istemiş ve aldığı yazılı görüşü TFF’ye iletmişti.
TRABZON 298 hafta sonra liderlik şansı yakaladı.
TFF yönetimi, Beşiktaş’ın Göztepe maçı için yaptığı ‘Tekrar’ başvurusunu yarın görüşüp, karara bağlamak için toplanıyor. Kartal kural hatası olduğu iddiasında.
MHK Başkanı Zekeriya Alp, MHK Başkan Vekili Oğuz Sarvan, VAR Koordinatörü Barış Şimşek, 4 saatlik kritik toplantıda kulüp yöneticilerine VAR hakemlerinin pozisyonları izleme ve değerlendirme teknikleri ile ilgili özel hazırlanmış slaytlar ile bilgilendirme yaptı.
Yazarımız Alen Markaryan, Süper Lig'deki hakem skandallarıyla ilgili bir yazı yazdı. Alen, Fenerbahçe'nin MHK isyanı ve Galatasaray'ın sessiz kalışını değerlendirdi.
ANTALYASPOR’UN sol beki Fyodor Kudryashov’un menajeri Ajan Alexander Shekhovtsov oyuncunun geleceğiyle ilgili konuştu.
FENERBAHÇE’DE beklenenin altında kalan oyunculardan birisi de Garry Rodrigues…
ÇİN’DE üretim yapan birçok spor markası pek çok mağazasını kapatırken, üretimde de ciddi daralmalara gidiyor.