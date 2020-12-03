Yarım kilo kalple öldü

Maradona'nın ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, otopside rastlanan bir bulgu basına sızdı.
Otopsi raporlarına göre; Maradona’nın kalbi tam 500 gram ağırlığındaydı ve normalin 2 katı bir kalınlaşma söz konusu... Normal bir erkeğin kalbinin ağırlığı 250- 390 gram arasında...
Şimdi yetkililer buna neyin sebep olduğunu araştırıyor. Maradona’nın kullandığı ilaçların dışında bir uyuşturucu alıp almadığı da araştırılan unsurlar arasında.
"ÇOK İSTEDİLER SATMADIM"
Öte yandan Maradona'nın 1986’da İngiltere’ye karşı 2 gol attığı maçta giydiği formayı karşılaşma sonunda alan İngiliz Steve Hodge, “Çok istediler satmadım.” dedi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Medipol Başakşehir'in, RB Leipzig'e 4-3 kaybettiği maçta hat-trick yapan İrfan Can Kahveci, Devler Ligi'nde Tuncay Şanlı ve Burak Yılmaz'dan sonra bir maçta Türk takımları adına 3 gol atan üçüncü futbolcu oldu.
RB Leipzig'in Medipol Başakşehir karşısında galibiyet golünü atan Alexander Sörloth, maçın ardından konuştu.
Hes Kablo Kayserispor eski başkanlarından Sami Yangın, koronavirüs salgınından ötürü hayatını kaybetti.
Medipol Başakşehir'in yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci, 4-3 kaybettikleri ve 3 gol attığı RB Leipzig maçını değerlendirdi.
İspanya'nın Real Madrid Kulübü, 2019-2020 sezonunu 313 bin avro kar ile kapattığını açıkladı.
Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu beşinci hafta maçında evinde Alman ekibi RB Leipzig'e 4-3 yenildi ve gruptan çıkma şansı kalmadı.