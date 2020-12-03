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aksam.com.tr
  • 03 Aralık 2020 Perşembe 08:00
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Yarım kilo kalple öldü

Yarım kilo kalple öldü

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AKŞAM

Efsane futbolcu Diego Armando Maradona ani ölümünün yankıları sürerken otopsi raporunda yer alan bir detay gündem oldu.

Maradona'nın ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, otopside rastlanan bir bulgu basına sızdı.

Otopsi raporlarına göre; Maradona’nın kalbi tam 500 gram ağırlığındaydı ve normalin 2 katı bir kalınlaşma söz konusu... Normal bir erkeğin kalbinin ağırlığı 250- 390 gram arasında...

Şimdi yetkililer buna neyin sebep olduğunu araştırıyor. Maradona’nın kullandığı ilaçların dışında bir uyuşturucu alıp almadığı da araştırılan unsurlar arasında.

"ÇOK İSTEDİLER SATMADIM"

Öte yandan Maradona'nın 1986’da İngiltere’ye karşı 2 gol attığı maçta giydiği formayı karşılaşma sonunda alan İngiliz Steve Hodge, “Çok istediler satmadım.” dedi.

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