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  • 29 Ocak 2020 Çarşamba 08:00
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  • 29 Ocak 2020 Çarşamba 08:25

Yarı yarıya Mario Lemina

Yarı yarıya Mario Lemina

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Southampton’dan kiralanan 26 yaşındaki yıldızın mukavelesinde “16 milyon euroluk” satın alma opsiyonu bulunuyor. İngiliz basınında çıkan haberlere göre; Galatasaray, bu opsiyonu 8 milyon euroya düşürüp, oyuncuyu almak istiyor.

AKŞAM

G.SARAY sezon başında büyük bir riske girip Mario Lemina’yı Southampton’dan kiralamıştı. Uzun süredir maç eksiği bulunan futbolcunun ritmini bulması zaman aldı ama şu anda oldukça formda... G.Saray ve Southampton’ın sezon başında yaptığı kiralık sözleşmesinde 16 milyon euroluk opsiyon bulunuyordu. Yani Sarı-Kırmızılılar bu rakamı ödediği takdirde 26 yaşındaki futbolcunun bonservisini de alacaktı. Ancak Finansal Fair Play kapsamında böyle bir rakam ödenmesi mümkün değil.

MAAŞ BÜTÇESİ DE AÇILACAK

İngiliz basınında çıkan haberlere göre; Galatasaray, İngiliz ekibiyle masaya oturarak 16 milyon euroluk opsiyonu 8 milyon euroya düşürmeye çalışacak. Sarı-Kırmızılılar bunu başarırsa, 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun bonservisini de alacak. Sezon sonunda birçok futbolcunun Galatasaray’la mukavelesinin biteceğini yazan İngiliz basını, bu sayede Sarı-Kırmızılılar’ın maaş bütçesinde de önemli bir avantaja sahip olacağını belirtti. Lemina cephesinde ise bir problem bulunmuyor.

HER FIRSATTA FORMA VERDİ

Yıldız futbolcu daha önce yaptığı açıklamada Galatasaray’da kalmak istediğini belirtmişti. Southampton’la 2022’ye kadar mukavelesi bulunan Lemina için İngiltere serüveni pek de iyi geçmedi. Yaşadığı sakatlık sorunu sebebiyle bir türlü kendisini gösteremedi ve taraftarlarca “İstenmeyen adam” ilan edildi. Galatasaray’da ise Fatih Terim ona uzun süre sabretti ve her fırsatta formayı ona verdi. Maç eksiğini kapatan Lemina, bu sebeple Sarı-Kırmızılılar’a karşı vefa borcu da duyuyor.

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