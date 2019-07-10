Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,681
  • 6,4033
  • 257.819
  • 98585.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Yarı finale yükselen ilk takım Senegal

Yarı finale yükselen ilk takım Senegal

Yarı finale yükselen ilk takım Senegal

2019 Afrika Uluslar Kupası'nda Benin'i 1-0 mağlup eden Senegal, yarı finale yükselen ilk takım oldu.

Mısır'ın ev sahipliğinde bu yıl 32'ncisi düzenlenen turnuvanın çeyrek finalinde Senegal ile Benin, başkent Kahire'deki 30 Haziran Stadı'nda karşılaştı.

İlk yarısı 0-0 tamamlanan mücadelede Senegal, 70. dakikada Idrissa Gueye'nin attığı golle rakibini 1-0 yenerek yarı finale yükseldi. Benin'de Olivier Verdon, 83. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Senegal, Madagaskar ile Tunus arasında oynanacak maçın galibiyle yarı finalde karşılaşacak.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Şeyma Subaşı bunu beklemiyordu! Rakam ortaya çıktı...
Sosyal medyada bunu yaptı! Olay paylaşım
Demet Akalın sahne kıyafeti ile ezber bozdu
Adriana Lima ve Emir Uyar aşkı kanıtlandı
Neslihan Atagül-Kadir Doğulu çiftinden romantik kutlama
<p>Yunanistan Donanması´na ait P 70 borda numaralı hızlı saldırı füze gemisi Çanakkale Boğaz’ından g

Yunan Savaş Gemisinde İlginç Detay... Füzeler Dikkati Çekti!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

İşte İngiliz istihbaratının "çok gizli" cihazları!

Muğla'da ölü balina kıyıya vurdu