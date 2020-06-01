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aksam.com.tr
  • 01 Haziran 2020 Pazartesi 08:00
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Yaranamadım!

Yaranamadım!

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Beşiktaş'ın ‘Müslüm Baba'sı Amaral, “İyi de oynasam Lucescu'ya yaranamadım. Beşiktaş beni seviyordu. Keşke ayrılmasaydım” dedi.

AKŞAM

ESPN Brezilya’ya röportaj veren Amaral, Beşiktaş’tan erken ayrıldığı için çok pişman olduğunu söyledi. Lucescu döneminde Siyah-Beyazlı formayı giyen ve Beşiktaş tribünlerinin ‘Müslüm Baba’ lakabını taktığı Amaral şu açıklamaları yaptı: “Futboldan asla çok yüksek paralar kazanmadım ama Beşiktaş’ta 40 bin dolar kazandım ve nakit olarak ödediler. Mircea Lucescu benden hoşlanmadı. Hatta bir keresinde 15 dakika oyundan kaldıktan sonra beni çıkarttı. Çok da iyi oynuyordum, neden bunu yaptığını anlamadım. Ben de takımdan ayrıldım. Çünkü o zamanlar hâlâ isteyenlerim vardı. Geriye baktığımda, pişmanım. Biraz daha uzun süre dayanabilirdim ve takımda kalabilirdim. Beşiktaşlı taraftarlar benden hoşlanıyordu.“

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