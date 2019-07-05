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  3. Yapılan sağlık kontrollerinde Emre Belözoğlu'nun metabolik yaşı 27 çıktı

Yapılan sağlık kontrollerinde Emre Belözoğlu'nun metabolik yaşı 27 çıktı

Yapılan sağlık kontrollerinde Emre Belözoğlu'nun metabolik yaşı 27 çıktı

38 yaşında Fenerbahçe’ye dönen Emre Belözoğlu, sağlık kontrolündeki değerleriyle herkesi şaşırttı. Tecrübeli futbolcunun metabolik yaşı 27 çıktı.

38 yaşına gelmesine rağmen Süper Lig'in hâlâ en değerli orta saha oyuncularının başında olan Emre Belözoğlu'nun sırrı, kendisine çok iyi bakmasında saklı.

Sezon biter bitmez A Milli Takım'a giden, sonrasında da bireysel hoca ile çalışmalar yapan tecrübeli yıldız, Fenerbahçe için geçtiği sağlık kontrollerinde herkesi şaşırttı. Vücut değerleri beklentilerden çok daha iyi çıkan Emre'nin, yağ oranının yüzde 9 seviyelerinde olduğu belirtildi.

Normalde futbolcular için ideal yağ oranı yüzde 10-11 olarak kabul ediliyor. Yapılan detaylı testler sonrası Emre Belözoğlu'nun metabolik yaşının ise 27 çıktığı belirtildi.

Başakşehir'de geçirdiği zorlu lig periyodunun ardından dinlenme fırsatı bulamadan A Milli Takıma katıldığı için Emre Belözoğlu 10 Temmuz'da Topuk Yaylası kampına katılacak. Ancak yıldız orta saha bu süre zarfında da özel çalışma programı uygulayacak.

(Fanatik)

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