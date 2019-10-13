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'Yanlarına kar kalmayacak'

'Yanlarına kar kalmayacak'

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk maçının ardından telefonla arayarak milli takımı ve futbolcuları soyunma odasında tebrik etti.

AKŞAM

Teknik Direktör Şenol Güneş, “Şehitlerimiz var. Hepimizin başı sağ olsun. Askerlerimizin, milletimizin yanındayız. İnşallah bunları bize yapanlar bedelini ödeyecek. Bize düşen görev varsa, asker olmaya hazırız” dedi. Başkan bunun üzerine, “Merak etmeyin yanlarına kar kalmayacak. Sizin bu başarınız inanıyorum ki, Fransa maçında farklı düzeyde devam edecektir” karşılığını verdi.

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