Yanal'ın listesinin yüzde ellisi tamam

AKŞAM

FENERBAHÇE Yönetimi, Teknik Direktör Ersun Yanal’ın istediği oyuncuların yarısını getirdi. Sarı-Lacivertliler, ‘atan ve tutan’ kısmını, kampa yetiştirmeyi başardı. Golcü Vedat Muriç ve genç kaleci Altay Bayındır’ın transferi, taraftara da umut verdi. Orta saha için 1 yıllık sözleşme imzalanan Emre Belözoğlu ve Allahyar ile daha önceden anlaşma sağlanmıştı. Emre de Yanal’ın olmazsa olmazlarından. Odaklarımız, şimdi diğer bildirimleri bekliyor...

MERT GELİRSE VOLKAN DA GİDER

Başakşehir’den İrfan Can Kahveci, Mert Günok ve Mahmut Tekdemir, popülaritesini kaybetse de hala listede. Mert Günok’un gelmesi halinde, Volkan Demirel’le yola devam edilmeyecek. Birinci kaleci Mert, iki numara ise Altay geçecek. Berke’nin kiralık gönderilmesi de kuvvetle muhtemel. Harun Tekin’in artık forma şansı bulması da zor gözüküyor. Öte yandan Ersun Yanal, genç sol bek Abdülcebrail Akbulut’a da çok güveniyor.

GUSTAVO YA DA FEJSA OLACAK

Kasımpaşa’nın yıldızı Trezeguet, Sarı-Lacivertliler’in Başkanı Ali Koç ve Ersun Yanal’ın gözdesi. Rodrigues gelse de Trezeguet defteri kapanmayacak. Solak ön libero Gustavo’nun da değeri büyük. Oyuncu birçok mevkide oynayabiliyor. Sol bek, stoper, ön libero. Kolarov da benzer özelliklerde ama Roma onu bırakmamak için diretiyor. Amaç; İkisini de bitirmek. Kalitenin yükseltilmesi ve birden fazla mevkide oynabilen oyuncular, Yanal’ın tercihi. Jailson, Eljif ve Zajc satışta. Ancak bu konuda acele yok.