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Yanal'ın Kılınç isteği

Yanal'ın Kılınç isteği

Ersun Yanal, Sivasspor’un 25 yaşındaki yıldızı Emre Kılınç’ın kadroya katılmasını istiyor. Sarı-Lacivertli Yönetim çalışmalara start verdi...

AKŞAM

KASIMPAŞA’YI 3-2 mağlup ederek milli araya moralli giren Fenerbahçe’de gözler ara transfer dönemine çevrildi. Teknik Direktör Ersun Yanal,  yerli isimler arasında Sivasspor’un başarılı oyuncusu Emre Kılınç’ı kadrosunda görmeyi çok istiyor. Emre’nin Sivasspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Sarı-Lacivertliler, Sivasspor’a ciddi bir teklifte bulunarak bu transferi bitirmek istiyor. Sarı-Lacivertli yönetim, Zajc, Tolgay Arslan, Jailson ve Mehmet Ekici satışlarından gelecek sıcak paranın bir kısmı ile bu transferi bitirmek istiyor. Sivasspor, 25 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini uzatma konusunda görüşmelerini sürdürüyor. Emre kulübünün uzatma teklifine henüz bir geri dönüş yapmadı. F.Bahçe’nin listesinde yer alan diğer yerli isim ise Başakşehir’in yıldızı İrfan Can Kahveci. Bu konuda da Başakşehir ile görüşmeler sürüyor. Başkan Ali Koç iki yerli ismi kadrosuna katmak istiyor.


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