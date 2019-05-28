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28 Mayıs 2019 Salı 08:00 | Son Güncelleme: 28 Mayıs 2019 Salı 08:00

Yanal'ın ikilisi Vedat ve İrfan

Yanal'ın ikilisi Vedat ve İrfan

Transferde ekibini yurt içi ve yurt dışı olarak ikiye ayıran Ersun Yanal, Rize’den Vedat Muriqi ve Başakşehir’den İrfan Can’ı istiyor.

ÖZEL HABER | ORÇUN ÖZATEŞ

F.BAHÇE’DE transfer çalışmaları teknik direktör  Ersun Yanal önderliğinde devam ediyor. Yanal, transfer konusunda çalışma arkadaşlarını yurt içi ve yurt dışı olarak ikiye ayırmış durumda. Deneyimli isim, iç pazarda iki isme öncelik verdi.  Ersun Yanal, Rize’nin golcüsü Vedat Muriqi ve Başakşehir’in yıldızı İrfan Can Kahveci’nin takıma kazandırılmasını istiyor.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

F.Bahçe yönetimi, Rize Başkanı Hasan Kartal ile görüşmelerini sürdürüyor. Rize, bonservis bedeli olarak 5 milyon euro istiyor.  25 yaşındaki golcü oyuncunun 2020 yılına kadar kulübüyle sözleşmesi bulunuyor. İrfan’ın ise Başakşehir ile 2021 yılına kadar sözleşmesi var. F.Bahçe Başakşehir’den Mert Günok, Epureanu, Mahmut Tekdemir ve Visca ile de ilgileniyor. Görüşmeler devam ediyor.

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