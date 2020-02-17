Yanal'da geri sayım

Ankaragücü yenilgisi Fenerbahçe’de taşları yerinden oynattı. Yönetim, Ersun Yanal’la görüşecek. Derbi son şansı.

AKŞAM

FENERBAHÇE’NİN son üç haftada üst üste aldığı kötü sonuçlar bardağı taşırdı... Başkan Ali Koç ve yönetimi bu tablonun tek sorumlusu olarak Teknik Direktör Ersun Yanal’ı görüyor. Başkan Koç ve kurmayları hafta içinde tecrübeli teknik adamla bir araya gelecek. Bu toplantıda Yanal’ın geleceği belli olacak. Yönetimin Yanal’la devam edip etmeme konusunda da ikiye ayrıldığı gelen bilgiler arasında... Bir kısım Galatasaray derbisine Yanal’la çıkmak istiyor, muhalif kanat ise hemen biletinin kesilmesinden yana...

KOÇ KARARINI VERMEDİ

Başkan Ali Koç ise net kararını vermedi... Yaşanan mali durum ve FFP anlaşması nedeniyle Ali Koç’un tecrübeli teknik adamla sezon sonuna kadar devam etmeyi planladığı belirtildi. Ancak, Başkan Ali Koç’un Galatasaray derbisinden alınacak sonuca göre kararını netleştireceği belirtildi. Derbi kazanılırsa Yanal’la devam edilecek. Olası bir mağlubiyet ve puan kaybında ise tecrübeli çalıştırıcı ile vedalaşılacak.