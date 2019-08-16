Yanal formayı Deniz'e verdi

AKŞAM
TEKNİK Direktör Ersun Yanal, sakat oyuncularının yokluğunda kadrosunu şekillendirmeye çalışıyor. Sarı-Lacivertli takımda sakatlıkları devam eden Hasan Ali Kaldırım, Tolgay Arslan ve Serdar Aziz pazartesi günkü maçta forma giyemeyecek. Yanal, yeni transferlerden Deniz Türüç’ü Victor Moses’ın yerine ilk 11’de başlatma kararı aldı. Deneyimli çalıştırıcı Zanka ile ilgili son kararı ise henüz vermedi. Kanarya’nın en çok merak edilen bölgelerden olan orta saha kurgusunun ise Emre Belözoğlu-Ozan Tufan ikilisi ile şekillenmesi bekleniyor.
Bu sezon yaptığı transferlere 7.4 milyon Euro harcayan, Fernando'dan ise 4.5 milyon Euro gelir elde eden Galatasaray, tablo değişmezse FFP anlaşması gereği bu açığa sebep olan Luyindama'yı Avrupa kadrosuna yazamayacak.
Erman Toroğlu, Spor Toto Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nun ilk hafta açılış maçında oynanan Yukatel Denizlispor - Galatasaray maçı hakkında açıklamalarda bulundu.
Denizlispor maçında 9 dakika içerisinde gördüğü iki sarı kartla oyundan atılan Marcao'nun sergilediği performans hem teknik heyetin hem de taraftarların sabrını taşırdı.
Roma, Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde olduğu iddia edilen 33 yaşındaki Bosna Hersekli golcüsü Edin Dzeko'nun sözleşmesini 2022 yılına kadar uzattığını açıkladı.
Süper Lig'de sezonun ilk haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta; yönetim, Ada’ya çıkarma yaparak Everton kulübü ile masaya oturacak. Cenk Tosun'a "evine dön" mesajı verecek olan siyah beyazlı yönetim, İngiliz ekibinin bir diğer oyuncusu Yannick Bolasie için de temaslarını sürdürecek.
Denizlispor - Galatasaray maçı bitiminde yaşanan gerilimin, soyunma odasına taşındığı ortaya çıktı. Üst düzey bir emniyet görevlisinin Galatasaray soyunma odasına girmeye çalıştığı ileri sürüldü.
İngiltere'den Zanka'yı kadrosuna katan Fenerbahçe, Premier Lig'den bir başka stoper Angelo Ogbonna için de teklif yapmaya hazırlanıyor.