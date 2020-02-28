  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 28 Şubat 2020 Cuma 11:50
  • |
  • 28 Şubat 2020 Cuma 11:53

Yanal, Cocu'dan sonra en kötü hoca oldu

Yanal, Cocu'dan sonra en kötü hoca oldu

Paylaş

Geçen sene küme düşme potasına kadar indiği sezonda bile 1,68 puan ortalaması yakalayan Fenerbahçe, bu sezon Ersun Yanal ile 1,65’te kaldı. Yanal, Cocu’dan sonra en kötü hoca oldu.

Fenerbahçe’nin son şampiyonluğunu yakaladığı 2013-14 sezonunda 74 puan toplayan teknik direktör Ersun Yanal, 2,17’lik puan ortalamasına sahipti. Geçen sezon kurtarıcı sıfatıyla göreve getirilen tecrübeli çalıştırıcı, 19 maçta 8 galibiyet, 8 beraberlik alarak topladığı 32 puan topladığı 1,68’lik ortalama yakalamıştı. Ersun Yanal gibi iddialı bir isim için bu performans, kadroyu başkasının kurması, takımın psikolojik çöküntü içinde olması gibi gerekçelerle göz ardı edilmişti. Ancak Yanal, bu sezon 23 haftada 38 puan alarak 1,65 ortalamada kaldı. Sezon başında “Biz şampiyon olacağız, diğerleri sıralamayı belirlesin” iddiasında bulunan Ersun Yanal, ilk sezondaki performansına ulaşabilmek için kalan 11 haftada sadece üç puan kaybetme lüksüne sahip.

 

Maziye bir bakıver

Fenerbahçe’nin üç puanlı sistemde yaşadığı sekiz şampiyonlukta 70 puanlı Zico’nun ardından 74 puanla en düşük performansla zirve gören teknik direktör olan Ersun Yanal, şu an da Phillip Cocu ve Erwin Koeman’la yarışıyor! Cocu 10 maçta 9 puan toplayıp 0,9 ortalama tutturmuştu. Koeman ise beş maçta beş puanla bir puan ortalaması yakalamıştı. Son şampiyon unvanlı Yanal, iki Hollandalının ardından son 20 yılda Fenerbahçe’de en kötü puan ortalamasına sahip teknik direktör olarak kayıtlara geçmiş durumda. Performansıyla birlikte kariyeri de geriye giden Ersun Hoca’nın umudu ise Türkiye Kupası’nda. Şampiyonluk umutları matematiksel olarak sürse de Yanal, zirvenin uzağında kalan takımla Türkiye Kupası’nı kazanarak camiadan özür dilemeyi hedefliyor.

(Türkiye)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Doktorundan Abdülkadir Ömür ile ilgili flaş açıklama

title

Yılmaz Vural'dan Eskişehirspor açıklaması

title

Bakan Kasapoğlu'ndan şehitlerimiz için başsağlığı mesajı

Ali Koç´un taraftarlara söylediği söz gündeme oturdu

SPOR GÜNDEMİ

Spor dünyası Mehmetçiğinin yanında
Spor dünyası Mehmetçiğinin yanında

Spor dünyası Mehmetçiğinin yanında

Suriye'nin İdlib şehrine rejim güçleri tarafından düzenlenen menfur saldırı sonrası 33 Mehmetçiğimizin şehit düşmesi sonrası Türk spor kulüplerinden de mesajlar geldi.

TFF'den şehitlerimiz için saygı duruşu kararı
TFF'den şehitlerimiz için saygı duruşu kararı

TFF'den şehitlerimiz için saygı duruşu kararı

Suriye'nin İdlib bölgesinde bulunan askeri güçlerimize rejim unsurlarınca düzenlenen hain saldırı sonucu şehit olan kahraman askerlerimiz anısına, 28 Şubat - 2 Mart tarihleri arasında oynanacak profesyonel ve amatör futbol müsabakaları öncesinde saygı duruşunda bulunulacak.

Bakan Kasapoğlu'ndan şehitlerimiz için başsağlığı mesajı
Bakan Kasapoğlu'ndan şehitlerimiz için başsağlığı mesajı

Bakan Kasapoğlu'ndan şehitlerimiz için başsağlığı mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İdlib'de rejim kuvvetlerinin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına yönelik saldırısında şehit olan askerlerimiz için taziyede bulundu.

'Türk milletinin başı sağolsun'
'Türk milletinin başı sağolsun'

'Türk milletinin başı sağolsun'

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ile İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, İdlib'de şehitlerin olmasından dolayı büyük üzüntü duyduklarını söyledi.

İşte Başakşehir'in muhtemel rakipleri
İşte Başakşehir'in muhtemel rakipleri

İşte Başakşehir'in muhtemel rakipleri

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'u uzatma dakikalarında bulduğu golle 4-1 mağlup eden Medipol Başakşehir adını son 16 turuna yazdırdı. Saat 15.00'te yapılacak kuru çekiminde Başakşehir'in rakibi belli olacak.

Ali Koç'tan Terimvari açıklama: 8 de kapanır 10 da
Ali Koç'tan Terimvari açıklama: 8 de kapanır 10 da

Ali Koç'tan Terimvari açıklama: 8 de kapanır 10 da

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ve sarı-lacivertli yönetim resmen devreye girerek takımı toparlamak ve kötü gidişe son vermek için harekete geçti. Ersun Yanal ile yola devam etme kararı alan ve büyük bir sürpriz olmazsa sezon sonuna kadar takımı Yanal'a emanet edecek olan sarı-lacivertli yönetim, henüz şampiyonluk iddiasından vazgeçmiş değil.

Galatasaray'da Fenerbahçe galibiyeti bereketi
Galatasaray'da Fenerbahçe galibiyeti bereketi

Galatasaray'da Fenerbahçe galibiyeti bereketi

Fenerbahçe'yi 20 yıl sonra deplasmanda mağlup etmeyi başaran Galatasaray kasasına önemli gelir koyacak.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.