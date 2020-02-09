Yanal 11'ini bozmadı

Ersun Yanal, Başakşehir ve Trabzon maçlarının 11’ini bozmadı ve aynı kadro ile Alanya karşısına çıktı.

AKŞAM

FENERBAHÇE Teknik Direktörü Ersun Yanal, Süper Lig’in 21. haftasında Aytemiz Alanyaspor karşısında ilk 11’inde değişikliğe gitmedi. Ülker Stadı’nda oynanan karşılaşmada Yanal, 19. haftadaki Medipol Başakşehir ve geçen haftaki Trabzonspor maçlarındaki ilk 11’i sahaya sürdü. Ersun Yanal, kalede Altay Bayındır’a şans verirken, savunma dörtlüsünü Mauricio Isla, Serdar Aziz, Jailson ve Nabil Dirar’dan oluşturdu. Savunmanın önünde Luz Gustavo ile Ozan Tufan, kanatlarda ise Tolga Ciğerci ile Garry Rodrigues görev aldı. Santrfor arkasında Max Kruse’yi oynayan Yanal, ileri uçta ise Vedat Muric’e görev verdi. Alanyaspor forması giyen, Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Salih Uçan, 9 yılı aşkın bir süre sonra Kadıköy’e rakip takım formasıyla çıktı.