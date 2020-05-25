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aksam.com.tr
  • 25 Mayıs 2020 Pazartesi 19:00
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Yalçın'dan 100. yıl şampiyonluk yorumu: Daha güzel anılar için...

Yalçın'dan 100. yıl şampiyonluk yorumu: Daha güzel anılar için...

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Beşiktaş Kulübü, 100. yılda yaşanan şampiyonluğun yıldönümü dolayısıyla video yayınladı. Teknik Direktör Sergen Yalçın, "Daha güzel anıları hep beraber yaşamak için hedeflerimize odaklanma zamanı" dedi.

Beşiktaş’ın 100. yılında Galatasaray karşısında son dakikada attığı golle şampiyonluğu getiren Sergen Yalçın, şampiyonluğun yıldönümünde taraftarlara seslendi. Beşiktaş Kulübü’nün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda konuşan Teknik Direktör Sergen Yalçın, "17 sene önce bugün, 100. yılımızda muhteşem bir final yaptık. Şimdi daha güzel anları hep beraber yaşamak için hedeflerimize odaklanma zamanı. Büyük Beşiktaş taraftarına sevgiler" ifadelerini kullandı.

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