Yalçın Koşukavak'tan futbolcularla uzak mesafeli toplantı

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, çalışmalara tekrar başladı.
Altay Kulübünden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglerin ertelenmesinin ardından 3 gün izin verilen takımın bugün dezenfekte işlemi yapılan Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde toplandığı belirtildi.
Teknik direktör Yalçın Koşukavak'ın antrenman öncesinde tüm futbolcular ve personelle toplantı yaptığı bildirildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen profesyonel futbol şube sorumlusu Hilmi Bozok, tesislerde gerekli dezenfekte çalışmalarının yapıldığını kaydetti.
Futbolcuların çalışması için gerekli ortamın hazırlandığını aktaran Bozok, "Şu anda tüm tedbirler üst seviyede alındı. Hijyen ve sağlık koşulları kapsamında tesislerimizde hiçbir sıkıntı yok. Zaten son 10 gündür tesislere ziyaretçi kabul etmiyorduk. Teknik direktörümüzün planı doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.
Galatasaray'da 2. Başkan Abdurrahim Albayrak ve eşinin koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından alarma geçildi. Albayrak'ın aynı zamanda yakın arkadaşı da olan Sarı Kırmızılılar'ın teknik direktörü Fatih Terim de tedbir amaçlı olarak test yaptırdı. Sonucu bekleniyor...
Bazı oyuncularının koronavirüs belirtileri gösterdiği açıklanan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın İtalyan yıldızı Luigi Datome'den son dakika açıklaması... İşte Datome'nin ağzından sarı lacivertli takımdaki son durum...
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nün başkanı Mehmet Büyükekşi, teknik direktör Marius Sumudica'nın sözleşmesinin feshi gibi bir gündemlerinin bulunmadığını bildirdi.
Koronavirüs şüphesi ve tedbiri için hastanede bulunan Galatasaray Spor Kulübü 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ilk kez konuştu. Albayrak, “Her şey inşallah daha iyi olacak. Çok şükür iyiyim, kendimi iyi hissediyorum” dedi.
Corona virüs salgınından korunmak için günün büyük kısmını evde geçirmeye uyum sağlamaya çalışan hane halkına biraz olsun neşe ve ilham verebilmek amacıyla Digiturk, mevcut üyelerine ve yeni üye olacaklara daha fazla eğlence içeriğine erişim imkanı sunduğunu açıkladı.
Koronavirüse yakalanan NBA yıldızı Rudy Gobert, kendisinde hastalığın semptomları arasında yer alan bazı durumların gerçekleştiğini açıkladı
Fenerbahçe logo'de tüm branşlar için 1,5 aylık süreçte 600 milyon TL'ye yakın ödeme var. Yönetim en ucuz maliyetle borç arayışı içinde.