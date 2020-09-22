  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 22 Eylül 2020 Salı 11:39
  • |
  • Son Güncelleme:

Yalçın Ayhan, futbol hayatını noktaladı

Yalçın Ayhan, futbol hayatını noktaladı

Paylaş

Yalçın Ayhan, yaptığı yazılı açıklamada, 1998 yılında amatör ligden Beşiktaş Kulübünün 14-16 yaş takımına transferiyle başladığı ve 392 Süper Lig, 33 TFF 1. Lig, 38 Türkiye Kupası olmak üzere 463 resmi maçta görev aldığı profesyonel futbol hayatına nokta koyduğunu belirterek, "Aktif futbol yaşantımı bıraktığımı spor kamuoyu ve tüm sevenlerimle paylaşmak istiyorum." ifadesini kullandı.

Futbol hayatı boyunca görev yaptığı 14 ayrı kulübün taraftarına, malzemecisine, başkan ve yöneticilerine teşekkür eden Yalçın Ayhan, "Teknik adamlara, müsabakalarımızda görev yapan hakemlerimize, tüm takım arkadaşlarıma teşekkürlerimi ve şükranlarımı bir borç bilirim. Her ne kadar aktif futbol hayatıma nokta koymuş olsam da 22 yıllık birikimimi yine futbola hizmet ederek değerlendirmek istiyorum. Bu hususta ilerleyen zamanlarda gelişmeler olması halinde bunları da tüm sevenlerim ve spor kamuoyuyla paylaşacağımı belirtmek isterim." görüşlerine yer verdi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

F.Bahçe sonunda muradına erdi! Bugün İstanbul'a geliyor
F.Bahçe sonunda muradına erdi! Bugün İstanbul'a geliyor

F.Bahçe sonunda muradına erdi! Bugün İstanbul'a geliyor

Caner'den hocasına tepki! 82'de oyundan alınınca olanlar oldu
Caner'den hocasına tepki! 82'de oyundan alınınca olanlar oldu

Caner'den hocasına tepki! 82'de oyundan alınınca olanlar oldu

Kartal'a müjde! Aboubakar bu gece İstanbul'a gelecek
Kartal'a müjde! Aboubakar bu gece İstanbul'a gelecek

Kartal'a müjde! Aboubakar bu gece İstanbul'a gelecek

Çorum Şehir Stadı hizmete girdi

SPOR GÜNDEMİ

'Haddini bil Ümit Öztürk'
'Haddini bil Ümit Öztürk'

'Haddini bil Ümit Öztürk'

'Haddini bil Ümit Öztürk'

Galatasaray'da sakatlık kabusu
Galatasaray'da sakatlık kabusu

Galatasaray'da sakatlık kabusu

Başakşehir maçında sakatlanan Saracchi, Hajduk maçını kaçıracak, Fener derbisine yetişmesi de zor görünüyor. Sol bekte görev yine Linnes'in olacak.

Fener'in 5 milyon euroluk teklifini reddettiler
Fener'in 5 milyon euroluk teklifini reddettiler

Fener'in 5 milyon euroluk teklifini reddettiler

Fenerbahçe, Zamalek'in genç golcüsü Mostafa Mohamed için Mısır ekibine 5 milyon euro önerdi. Ancak teklif reddedildi. Samatta için Aston Villa'yla görüşülüyor.

Uğurcan için kıran kırana pazarlık! Sonraki satıştan pay şartı
Uğurcan için kıran kırana pazarlık! Sonraki satıştan pay şartı

Uğurcan için kıran kırana pazarlık! Sonraki satıştan pay şartı

Kalecisi Edouard Mendy'yi Chelsea'ye kaptıran Fransız ekibi Rennes, Uğurcan Çakır için Trabzonspor'a 12+3 milyon euro + sonraki satıştan pay teklifi sundu. Bordo-Mavili ekip 25 milyon euro talep ediyor ancak sonraki satıştan pay oranı yüzde 20 seviyelerine çekilirse bonservis bedeli 20 milyon euro civarlarına inebilir.

Trabzonspor'da Oumar Niasse sürprizi
Trabzonspor'da Oumar Niasse sürprizi

Trabzonspor'da Oumar Niasse sürprizi

Maliyeti uyarsa Niasse Daha önce Akhisar forması giyen ve menajerine "Türkiye'ye dönmeye hazırım" diyen 30 yaşındaki golcü, verilecek parayı kabul ederse bordo-mavililerin kapısı açık.

Başakşehir'den sürpriz Mbaye Diagne atağı
Başakşehir'den sürpriz Mbaye Diagne atağı

Başakşehir'den sürpriz Mbaye Diagne atağı

Başakşehir, Galatasaray'dan Diagne'yi kiralamak istedi ancak sarı-kırmızılı yönetim 5 milyon euro bonservis bedeli talep etti.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.