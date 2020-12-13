Yakınını bıçaklayan Quincy Promes'in tutuklandığı ortaya çıktı

Telegraaf'ın haberine göre; Ajax oyuncusu Quincy Promes, bıçaklanma olayı nedeniyle polis tarafından tutuklandı. Promes, aile üyesini ağır şekilde yaralamaktan dolayı suçlanıyor.
Olay polis sözcüsü Jelmer Geerds tarafından doğrulandı. Promes tutuklanmasının hemen ardından gözaltına alındı. En az 3 gün hapishanede kalacağı belirtilen oyuncunun bu süresinin uzayabileceği gelen bilgiler arasında.
OLAYIN GELİŞİMİ
Temmuz ayının sonlarında Promes ve aile fertleri bir araya geldi. Büyük bir parti düzenlendi. Parti sırasında bilinmeyen bir nedenle Promes bir aile üyesiyle şiddetli bir tartışmaya girdi. Bu tartışma sırasında Promes'in bıçakla saldırdığı ve aile ferdini yaraladığı iddia ediliyor. Olayları polise aktaran görgü tanığının ise olayın daha da büyümesini engelleyen bir isim olduğu ortaya çıktı.
Şimdi Promes cephesinden mahkemenin vereceği karar bekleniyor.
QUİNCY PROMES KİMDİR?
Hollandalı futbolcu 4 Ocak 1992 yılında Hollanda'nın Amsterdam şehrinde dünyaya geldi. Ajax alt yapısında yetişen sol kanat, Twente alt yapısına geçiş yaptı. Hollanda futbolunun son dönemde yetiştirdiği önemli isimlerden biri olan Promes, sırasıyla Go Ahead Eagles, Twente, Spartak Moskova, Sevilla ve Ajax formaları giydi.
Milli takım formasını da terleten 28 yaşındaki futbolcu 40 kez forma şansı buldu ve 7 golü var. Profesyonel futbol kariyerinde 318 maça çıkan Promes 122 gol ve 67 asistilik performansa imza attı.
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