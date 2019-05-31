Yacine Brahimi'den Fenerbahçe'ye mesaj

Fenerbahçe transfer harekatına hızlı başladı birçok isimle görüşme halinde olan sarı-lacivertli ekip yeni sezona yepyeni bir kadro ile girecek. Takıma gelecek isimlerin yanı sıra Valbuena, Soldado, Ayew gibi isimlerle de yolunu ayıran Fenerbahçe'nin transferdeki gözdelerinden biri de Porto'da forma giyen Brahimi.

Brahimi ile ciddi şekilde ilgilendiği bilinen sarı-lacivertli ekibe Brahimi transferinde gelişme yaşandı. Porto ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan Yacine Brahimi Avrupa futbol piyasasının en gözde isimlerinden biri haline geldi.

Bir süredir Fenerbahçe ile adı anılan ve sarı- lacivertlilerin nabız yokladığı 29 yaşındaki Cezayir oyuncu için İngiliz medyasında da haberlerin ardı arkası kesilmiyor. Bunlardan biri de Brahimi'yi isteyen kulüplerden biri olan West Ham'ın haber portalı Hammers News'ten geldi. Site, Brahimi'nin peşinde pek çok kulüp olduğunu ve en iyi teklifin Fenerbahçe'den geldiğini yazdı.

ÖNCELİĞİ PREMİER LİG AMA...

Haberde kanat oyuncusu için Everton ve West Ham'ın yarıştığını belirtilirken "Türk ekibi Fenerbahçe, Brahimi için en iyi teklifi yapan kulüp oldu" ifadesi kullanıldı. Detay olarak Brahimi'nin Fenerbahçe'nin teklife henüz yanıt vermediği ama Premier Lig'den beklediği şartlarda bir anlaşma gelmemesi halinde sarı-lacivertli kulübü seçebileceği kaydedildi.

Şu an herhangi bir menajerlik şirketi ile çalışmayan Brahimi, Fenerbahçe'nin teklifine ikna olursa sadece imza parası karşılığında çubuklu formayı giyecek.

ABOLA DA YAZMIŞTI

Portekiz'ın Abola gazetesi de Fenerbahçe'nin oyuncu ile ciddi olarak ilgilendiğini duyurmuştu. Hatta sarı-lacivertlilerin 29 yaşındaki oyuncuya yıllık 3 milyon euro maaş ve 3 milyon euro da imza parası önerdiği iddiasında bulunmuştu.

3 MAÇ KAÇIRDI

Brahimi, bu sezon Porto'da 3 farklı sakatlık sorunu yaşasa da sadece 3 maç kaçırdı. Yıldız oyuncu kas problemi nedeniyle 4 gün, ayak bileği yaralanmasından 6 gün, tendon tahrişinden 7 gün forma giyemedi.

Daha önce Rennes, Granada ve Fransa 2. lig ekibi Auvergne 63'te forma giyen Brahimi, kulüp kariyerinde toplam 367 karşılaşmada forma giydi. 74 gol, 55 asistlik performans sergiledi. Cezayir milli takımında da 45 maçta 11 gol attı.

(Fotomaç)