'Yabancı sayısı düşürülmeli'

Güneş: Yerli oyunculara %23 şans veriyoruz. Mesela önce 10, sonraki sene 9, sonra da 8’e indireceksiniz. Sayı fazla.

AKŞAM

AY-Yıldızlılar’ın Teknik Direktörü Şenol Güneş, gündeme dair ve yabancı sayısıyla ilgili düşüncelerini anlattı. Şenol Güneş, “Biz bahçedeki çiçeği yetiştirmek yerine, dağdakini getiriyoruz. Dağda çiçek çok güzel çıkar, biz ona bakarak yanılıyoruz bazen. Ekonomik sıkıntılar çeken şehirler futbola müsait. Mesela Trabzon. Üretim yapıyor musunuz? Yabancı getirdiğinizde, oyuncunun önünü kesiyorsunuz. Biz yerlilere %23 şans veriyoruz. Yabancı sayısının fazla olduğunu söyledim. ‘Neden 14?’ diye sordum. 14 yabancı al, 11 oynat, 3 de yedek, o zaman altyapıya gerek kalmıyor. 14 yabancıyı almışlar, hadi kaldır diyemezsin. Mesela önce 10, sonraki sene 9’a, sonraki sene ise 8’e indireceksiniz” diye konuştu.