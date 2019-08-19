'Yabancı sayısı düşürülmeli'

AKŞAM
AY-Yıldızlılar’ın Teknik Direktörü Şenol Güneş, gündeme dair ve yabancı sayısıyla ilgili düşüncelerini anlattı. Şenol Güneş, “Biz bahçedeki çiçeği yetiştirmek yerine, dağdakini getiriyoruz. Dağda çiçek çok güzel çıkar, biz ona bakarak yanılıyoruz bazen. Ekonomik sıkıntılar çeken şehirler futbola müsait. Mesela Trabzon. Üretim yapıyor musunuz? Yabancı getirdiğinizde, oyuncunun önünü kesiyorsunuz. Biz yerlilere %23 şans veriyoruz. Yabancı sayısının fazla olduğunu söyledim. ‘Neden 14?’ diye sordum. 14 yabancı al, 11 oynat, 3 de yedek, o zaman altyapıya gerek kalmıyor. 14 yabancıyı almışlar, hadi kaldır diyemezsin. Mesela önce 10, sonraki sene 9’a, sonraki sene ise 8’e indireceksiniz” diye konuştu.
Güneş: Yerli oyunculara %23 şans veriyoruz. Mesela önce 10, sonraki sene 9, sonra da 8’e indireceksiniz. Sayı fazla.
Süper Kupa finalini izleyen Belçikalı futbol adamı Verheyen, “Türkiye’nin muhteşem statları var. Vodafone Park’ı kıskandım. Boğaz’a 100 metre mesafede. Çılgınca…” dedi.
Antrenörlük felsefesinin merkezine “Pas oyununu” yerleştiren Avcı’nın Beşiktaş’ı; Sivas’ta 603 pas yaptı ve %85.6 isabet sağladı. Ancak 356 pas yapıp, %73 isabet kaydeden Sivasspor ise golleri sıraladı.
80 milyon euro bonservis bedeli ödenen Lukaku, 104 kilo olduğu ve aşırı kiloları bulunduğu gerekçesiyle sert eleştiriler aldı. Yıldız oyuncu ise sosyal medya hesabından kaslarını paylaşıp, şov yaptı.
BREZİLYA basınında yer alan habere göre; Internacional forması giyen orta saha oyuncusu Rodrigo Dourado için Galatasaray girişimde bulundu.
Fatih Terim, Hasan Şaş’ın bu istifasına onay vermedi ve Şaş görevine geri döndü.
Fransız basını, Monaco’nun Metz ile oynadığı maç öncesi ısınırken kas sakatlığı yaşayan ve kadrodan çıkarılan Kolombiyalı golcünün, G.Saray’a bu hafta imza atacağını belirtti. Falcao’nun, yarın İstanbul’da olması bekleniyor.