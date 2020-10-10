Yabancı Kartal!

AKŞAM

Beşiktaş'ın 8 yılda transfer ettiği yabancıların 15 tanesi, teknik heyetler tarafından kadroda düşünülmedi.

Beşiktaş'ta 2012-2013 sezonundan itibaren transfer edilen yabancı oyuncuların 15’i, teknik heyetler tarafından fazla düşünülmedi.

Beşiktaş’ta bu sezon kadroya dahil edilmeyen Douglas, 2019-2020’de sadece 7 maçta süre alabilirken, Nicolas Isimat-Mirin ise son 2 sezonda şans bulamadı.

Siyah-beyazlı ekipte Matej Mitrovic, Aras Özbiliz, Dentinho, Mamadou Niang, Alexis Delgado, Alexander Milosevic, Dany Nounkeu, Jermaine Jones ve Daniel Opare, kaldıkları sürede istedikleri şansı yakalayamadı.

Ukraynalı kaleci Denys Boyko, takımın oyuncusu olduğu 2,5 sezonda sadece 5 maçta görev alabildi. Beşiktaş’ta Luiz Rhodolfo, Demba Ba ve Pedro Franco, ilk sezonları dışındaki dönemde istikrar yakalayamayan oyuncular oldu.

