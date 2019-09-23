Ya batış ya çıkış! Beşiktaş-Medipol Başakşehir muhtemel 11'ler

AKŞAM

BEŞİKTAŞ, Süper Lig’in 5. haftasında bugün sahasında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Ligin geride kalan bölümünde iki takım da birer galibiyet ve beraberlik ile ikişer mağlubiyet sonucunda dörder puan topladı. Lige son 15 sezonun en kötü başlangıcını yapan, hafta içindeki UEFA Avrupa Ligi maçında deplasmanda Slovakya temsilcisi Slovan Bratislava’ya da 4-2 yenilen Siyah-Beyazlı takım, taraftarı önünde oynayacağı müsabakayı kazanarak çıkışa geçmeye çalışacak.

KIRMIZI KART MAĞDURLARI

Kartal’da kırmızı kart cezalıları Elneny ve Vida ile sakatlıkları bulunan Victor Ruiz ve Roco karşılaşmada forma giyemeyecek. Uzun süren sakatlığının ardından takımla çalışmalara başlayan Burak Yılmaz ile sakatlığı geçen Oğuzhan Özyakup’un bugünkü maçın 21 kişilik kadrosunda yer alması bekleniyor. Takımda ayrıca 3 sarı kartı bulunan Ljajic, bugün forma giyip bir sarı kart daha görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve 6. haftada deplasmandaki Trabzonspor maçında görev yapamayacak.

YÖNETİM DEVREYE GİRECEK

Bugünkü maçın sonucu Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve Başakşehir’in Hocası Okan Buruk’un da kaderini etkileyebilir. İki takım da başlangıç safhasında beklentilerin çok uzağında kaldı. Olası yenilgi durumlarında iki takımın yönetimlerinin de teknik heyetlerle bir araya gelmesi bekleniyor. Bugün kaybeden, kredisini tamamen tüketmiş olacak. Beşiktaş taraftarları da artık takımlarından güzel futbol ve galibiyetler bekliyor. Sezonun daha 5. Haftasında adeta bir final maçı oynanacak

KALESİNİ KAPATAMIYOR

BEŞİKTAŞ, bu sezon çıktığı resmi maçlarda kalesini gole kapatmakta zorlanıyor. Siyah-Beyazlı takım, Süper Lig ve UEFA Avrupa Lig’inde şu ana kadar oynadığı 5 maçın 4’ünde gol yedi.

BAŞAKŞEHİR TERS GELİYOR

KARTAL daha önce 24 kez karşı karşıya geldiği Başakşehir’i sadece 5 kez yenebildi. İki ekip arasında 24 resmi maçtan 7’sini Başakşehir, 5’ini Beşiktaş kazandı; 12 karşılaşma da berabere bitti.

STOPER SIKINTISI

TEKNİK Direktör Abdullah Avcı, kart cezalısı Domagoj Vida ile sakatlıkları olan Victor Ruiz ve Roco’nun yokluğunda stoperde zorunlu olarak başka oyunculara görev verecek. Karşılaşmada Siyah-Beyazlı takımda bu mevkide Necip Uysal ve Gökhan Gönül’ün forma giymesi bekleniyor. Sağ bekte Gökhan yerine Douglas yer alacak. Avcı’nın kafasında Necip’in yanında Atiba’yı oynatma formülü de bulunuyor. Ancak böyle bir durumda Beşiktaş’ın orta sahasında büyük bir güç kaybı olacak. Bir dönem Fenerbahçe’de mecburiyetten stoper oynayan Gökhan Gönül’ün yeniden bu göreve dönmesi bekleniyor.

MUHTEMEL 11’LER:

BEŞİKTAŞ: Karius, Douglas, Gökhan, Necip, Caner, Dorukhan, Atiba, Ljajic, N’Koudou, Diaby, Güven

BAŞAKŞEHİR: Mert, Çaiçara, Skrtel, Epureanu, Chilch, Mehmet, Mahmut, Aleksic, Robinho, Visca, Crivelli