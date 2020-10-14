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aksam.com.tr
  • 14 Ekim 2020 Çarşamba 09:49
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Xherdan Shaqiri'nin Fenerbahçe'ye transferinin son anda yattığı ortaya çıktı

Xherdan Shaqiri'nin Fenerbahçe'ye transferinin son anda yattığı ortaya çıktı

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Türkiye'de yaz ayı transfer döneminin en hızlı takımı Fenerbahçe'nin Xherdan Shaqiri transferinin son anda yattığı ortaya çıktı. İsviçreli yıldız ve Liverpool ile kiralama konusunda anlaşan Sarı-Lacivertliler, Jürgen Klopp'un son anda karar değiştirmesiyle transferi gerçekleştiremedi. Fenerbahçe, Shaqiri için devre arasında bir hamle daha yapacak.

Transfer döneminde fırtına gibi esen ve kadrosuna önemli isimleri dahil eden Fenerbahçe ile ilgili dikkat çeken bir detay gün yüzüne çıktı. Premier Lig ekiplerinden Liverpool formasını giyen Xherdan Shaqiri'nin imzası son anda yattı.

LIVERPOOL VE OYUNCUYLA KİRALIK ANLAŞMA SAĞLANMIŞTI

Sarı-lacivertlilerin İsviçreli yıldızın kiralanması için İngilizlerle anlaştığı belirtildi. Shaqiri'yi de ikna eden yönetim tam transferi bitirecekken şok bir haberle sarsıldı.

KLOPP 7-2’LİK YENİLGİ SONRASI KARAR DEĞİŞTİRDİ

Alınan bilgilere göre Liverpool'un hocası Jürgen Klopp son anda kadro planlamasını değiştirdi.

Başarılı hocanın 4 Ekim'de 7-2 kaybedilen Aston Villa maçı sonrasında başta Shaqiri olmak üzere bazı isimlerin kiralanması konusunda geri adım attığı belirlendi.

DEVRE ARASINDA YENİ HAMLE

İddialara göre Shaqiri'yi İstanbul'a bekleyen Fenerbahçe yönetimi adeta şok oldu ancak sarı-lacivertlilerin devre arasında yeni bir hamle yapacağı da öğrenildi.

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