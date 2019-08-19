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aksam.com.tr
  • 19 Ağustos 2019 Pazartesi 10:42
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  • 19 Ağustos 2019 Pazartesi 10:42

Xherdan Shaqiri'den Galatasaray açıklaması

Xherdan Shaqiri'den Galatasaray açıklaması

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Galatasaray'ın geçtiğimiz yıllarda transfer gündeminde yer alan Liverpool'un 27 yaşındaki İsviçreli futbolcusu Xherdan Shaqiri, sarı-kırmızılı takımla ilgili ülke basınına flaş bir açıklamada bulundu.

Bir dönem adı Galatasaray'la anılan Liverpool'un İsviçreli futbolcusu Xherdan Shaqiri, geleceğine dair konuştu. İsviçre basınından Langenthaler Tagblatt'a açıklamalarda bulunan yıldız futbolcu, teknik direktör Jürgen Klopp'a sitem etti.

Takımda son dönemlerde süre alammamaktan dolayı şikayetçi olan yıldız isim, "Maçlarda oynayamamaktan dolayı hayal kırıklığı yaşıyorum" dedi. 

Sözlerine devam eden 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Hiçbir futbolcu yedek kulübesinde oturmaktan hoşlanmaz. Daha fazla süre almak istediğim açık. Durumumu incelemeli ve bir çözüm bulmalıyım" ifadelerini kullandı. 

Galatasaray ve Monaco'nun ilgisi sorulan İsviçreli oyuncu şu yanıtı verdi:

"Monaco ve Galatasaray'ın ilgisi olduğu yönündeki haberler nereden çıkıyor bilmiyorum ancak iki takımdan da herhangi bir teklif almadım."

Geride bıraktığımız sezon 30 maça çıkan Shaqiri, bu karşılaşmalarda 6 gol atarken 5 de asist yapmıştı. İsviçre Milli Takımı'nın da formasını giyen yıldız oyuncu 80 maçta 22 gol atma başarısı gösterdi.

(Fotomaç)

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