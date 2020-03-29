Xavi'nin gönlündeki aslan Barça

FC Barcelona'da 1998'den 2015'e kadar forma giyen ve kulübün efsane isimleri arasına adını yazdıran Xavi, İspanyol La Vanguardia gazetesine açıklamalar yaptı.
FC Barcelona'ya dönmek istediğini belirten Xavi, "Artık kendimi oyuncuları yönetmede yeterli görüyorum. Ama bazı şartlar sundum, karar alıcı ben olacağım ve sıfırdan bir proje başlatacağım." ifadelerini kullandı.
FC Barcelona'nın transfere ihtiyacı olup olmadığı sorusunu cevaplayan 40 yaşındaki teknik adam, "Çok fazla yeni oyuncuya ihtiyaçları yok, belki Jadon Sancho veya Serge Gnabry olabilir." şeklinde konuştu.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından son durumu merak konusu oldu. Gazeteci Fatih Çekirge efsane çalıştırıcı ile yaptığı telefon görüşmesini paylaştı.
Sezona iyi başlayan fakat üst üste aldığı başarısız sonuçlar sonrası bu sezon da şampiyonluk özlemini dindiremeyen Fenerbahçe'de radikal değişikler olacak. Tolga, Ferdi, Deniz Türüç gibi isimlerden istediği verimi alamayan sarı-lacivertliler, transfer döneminde ilk olarak bu bölgeye yeni kanat oyuncuları alacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Onursal Başkanı, FIFA ve UEFA'nın onursal üyesi Şenes Erzik, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in "Önceliğimiz ligleri bitirmek. Önemli olan haziran sonunda tekrar başlamak, yoksa bu sezon kayıp bir sezon olur." sözlerinin ardından açıklamalarda bulundu. Erzik, konuyla ilgili "Oynanmamış ve tamamlanmamış lig tescil edilmez. Bunu UEFA da FIFA da kabul etmez. Bu konuda birçok şey konuşuluyor ancak liglerin tescil edilmesi mümkün değil." diyerek liglerin devan edeceğinin sinyalini verdi.
Katar ekibi El Sadd'ın teknik direktörlüğü yapan Xavi Hernandez, FC Barcelona'yı çalıştırmak istediğini söyledi.
Beşiktaş'ın Ganalı yıldızı Kevin-Prince Boateng, 2019 yılında Barcelona'ya gerçekleştirdiği transferi hakkında itirafta bulundu.
Galatasaray'ın İngiltere'den kiraladığı Florin Andone ile yollar sezon sonu ayrılıyor.
İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United'ın efsanelerinden Nolberto Solano, koronavirüs salgını sebebiyle sokağa çıkma yasağı ilan edilen Peru'da bu yasağa uymayınca tutuklandı. Solano verdiği demeçte “çok pişmanım, özür diliyorum” dedi.