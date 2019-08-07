Xavi sinirlerine hakim olamadı, ayakkabısını fırlattı

SPOR GÜNDEMİ

Beşiktaş yeni transferini açıkladı Beşiktaş yeni transferini açıkladı Beşiktaş, Victor Ruiz'i kadrosuna kattığını resmen açıkladı

Dider Drogba bir transfer için daha devreye giriyor Dider Drogba bir transfer için daha devreye giriyor Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor. Sarı kırmızılıların efsane ismi Didier Drogba, Bakayoko'yu transfer için ikna edecek.

Fenerbahçe'ye transferde büyük şok! Resmen açıklandı Fenerbahçe'ye transferde büyük şok! Resmen açıklandı Fenerbahçe'nin Stuttgart'ta forma giyen Mangala transferinden çekildiği yönünde haberler çıksa da işin aslının farklı olduğu öğrenildi.

Falcao için gündeme bomba gibi düşen sözler! Falcao için gündeme bomba gibi düşen sözler! Türk futbolunun en renkli teknik direktörü Yılmaz Vural, gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. AKŞAM’a konuşan tecrübeli teknik adam, Falcao’yla ilgili çok konuşulacak sözler sarf etti. Vural, Kolombiyalı golcü için “Tek başına maç kurtaracak kalitede değil” ifadelerini kullandı. İşte Yılmaz Vural gündem belirleyecek röportajının tamamı...

Falcao'nun imza atması için tek yol var! Falcao'nun imza atması için tek yol var! Monaco, Galatasaray’ın peşinde olduğu Kolombiyalı golcünün yerine Romalı forveti almak için harekete geçti. Dzeko, Fransız kulübüne transfer olursa, Falcao için engel kalmayacak.

Transferin açıklanacağı tarih belli oldu! Transferin açıklanacağı tarih belli oldu! Fenerbahçe, Kurban Bayramı öncesinde Kolarov ve Zanka transferlerini bitirerek taraftarına çifte sevinç yaşatmayı hedefliyor. İki oyuncunun da Cuma gününe kadar İstanbul’a gelmesi bekleniyor.