Xavi sinirlerine hakim olamadı, ayakkabısını fırlattı

Barcelona ve İspanya futbolunun efsane isimlerinden olan, kariyerini Katar'da teknik direktör olarak sürdüren Xavi Hernandez, daha önce yeşil sahalarda göstermediği bir harekete imza attı.
Aktif futbolculuk kariyerinde hiç kırmızı kart görmeyen Xavi, takımı Al Sadd'ın Asya Şampiyonlar Ligi son 16 turu kapsamında karşılaştığı Al-Duhail maçında sinirlerine hakim olamadı.
Goal'de yer alan habere göre Xavi, 1-1 devam eden maçın son dakikalarında penaltı beklediği pozisyonda, hakemin takımın lehine karar vermemesi üzerine ayakkabısını tribünlere doğru fırlattı. Xavi'nin kariyeri boyunca sergilemediği sinirli hali, objektiflere yansıdı.
Al Sadd, Asya Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında Al-Wakrah ile 21 Ağustos Çarşamba günü karşılaşacak.
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