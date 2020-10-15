Wydad Casablanca, Nabil Dirar için Fenerbahçe'ye teklifini yaptı

Teknik direktör Erol Bulut'un gözden çıkardığı isimlerden biri olan Nabil Dirar'ın geleceği belirsizliğini koruyor. Faslı yıldız için son olarak ülkesinin en önemli takımı Wydad Casablanca'nın kiralama teklifi yaptığı ortaya çıktı.
Ancak 34 yaşındaki Dirar'ın 2 milyon Euro'luk maaşı büyük sıkıntı yaratıyor. Eğer Fenerbahçe, tecrübeli futbolcunun ücretinin bir kısmını karşılamayı kabul ederse transferin gerçekleşebileceği belirtildi.
Beşiktaş'ın genç forveti Cyle Larin'in Amerika'ya transfer kapısı kapandı.
Galatasaraylı süper star Radamel Falcao, Şili ile oynanan maçta son dakikada attığı golle Kolombiya'yı ipten aldı.
A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi 3. Grup 4. maçında bu akşam Sırbistan'ı konuk ediyor.
UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup 4. maçında Sırbistan ile Türk Telekom Stadı'nda 2-2 berabere kalan A Milli Takım'da Teknik Direktör Şenol Güneş maçın ardından konuştu. Üzgün olduklarını söyleyen Güneş, “Bugün takım olarak hem kötü oynadık hem de iyi oynadık” dedi.
Sırbistan'ın teknik patronu Ljubisa Tumbakovic, 2-2 sona eren Türkiye maçını değerlendirdi.
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta 4. maçların ardından 3 puanla 3. sırada yer aldı.