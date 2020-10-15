Wydad Casablanca, Nabil Dirar için Fenerbahçe'ye teklifini yaptı

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Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'un kadroda düşünmediği Nabil Dirar için ülkesinin takımlarından Wydad Casablanca'nın kiralama teklifi yaptığı öğrenildi.

Teknik direktör Erol Bulut'un gözden çıkardığı isimlerden biri olan Nabil Dirar'ın geleceği belirsizliğini koruyor. Faslı yıldız için son olarak ülkesinin en önemli takımı Wydad Casablanca'nın kiralama teklifi yaptığı ortaya çıktı.



Ancak 34 yaşındaki Dirar'ın 2 milyon Euro'luk maaşı büyük sıkıntı yaratıyor. Eğer Fenerbahçe, tecrübeli futbolcunun ücretinin bir kısmını karşılamayı kabul ederse transferin gerçekleşebileceği belirtildi.