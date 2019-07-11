Wolverhampton'ın Ricardo Quaresma'yı kadrosuna katacağı iddia edildi

Beşiktaş'ın 35 yaşındaki yıldız futbolcusu Ricardo Quaresma'nın siyah - beyazlılardan bedelsiz olarak ayrılacağı iddia edildi.

Beşiktaş'ta kalıp kalmayacağı belirsiz olan Portekizli futbolcu için eski FIFA menajeri John Harriott, açıklamalarda bulundu. Harriott, oyuncunun Premier Lig ekibi Wolverhampton Wanderers'e imza atacağını yazdı.

John Harriott'ın kendisine ait twitter hesabından yazmış olduğu haberde, "Wolverhampton, Quaresma'yı Beşiktaş'tan bedelsiz olarak transfer etmeye çok yakın. Oyuncu bir yıllık sözleşmeye imza atacak. Wolves için çok büyük bir iş." ifadelerini kullandı.

Yıldız futbolcusunun Beşiktaş'la 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

(Sporx)