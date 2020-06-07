Wolfsburg deplasmanda Werder Bremen'i 1-0 mağlup etti

SPOR GÜNDEMİ

Almanlardan tepki çeken haber! Türkiye'den alıp Portekiz'e verdiler Almanlardan tepki çeken haber! Türkiye'den alıp Portekiz'e verdiler Alman basınından Bild, daha önce Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağı açıklanan 2020 Şampiyonlar Ligi finalinin Türkiye'den alınarak Portekiz'e verildiğini iddia etti. Habere göre, turnuvanın geri kalan kısmı Lizbon'da oynanacak.

Taraftarları şok eden detay! Meğer teknik direktör... Taraftarları şok eden detay! Meğer teknik direktör... Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarına başlayan Fenerbahçe'de taraftarları şok eden gerçek ortaya çıktı. Sarı-Lacivertli yönetimin, 1 aydan fazla bir süredir hiçbir teknik adamla görüşmediği ortaya çıktı.

Transfer resmen açıklandı! 1 yıllık imzayı attı Transfer resmen açıklandı! 1 yıllık imzayı attı Süper Lig ekiplerinden Göztepe, iç transferde ilk hamlesini gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar sezon başında 1 yıllığına kadrosuna kattığı stoper Atınç Nukan'la nikah tazeledi.

Fener bombayı patlattı! 3 yıllık anlaşma sağlandı Fener bombayı patlattı! 3 yıllık anlaşma sağlandı MLS ekiplerinden Houston'da forma giyen Alberth Elis'in Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edildi…

Ozan Tufan ve Gökhan Töre gibi olacak! 'Sakın göndermeyin' Ozan Tufan ve Gökhan Töre gibi olacak! 'Sakın göndermeyin' Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yönetimden Güven Yalçın'ın takımda tutulmasını istedi.

Emre'den ses getirecek transfer! Bitti bu iş Emre'den ses getirecek transfer! Bitti bu iş Gelecek sezon Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevini yürütecek olan Emre Belözoğlu, Nuri Şahin'i ikna etti ve başarılı futbolcudan transfer sözü aldı. Öte yandan Belözoğlu, Andre Schürrle için de Nuri Şahin'den bilgiler aldı.