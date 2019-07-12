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Wimbledon'da ilk finalist Djokovic

Wimbledon'da ilk finalist Djokovic

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da 1 numaralı seribaşı Novak Djokovic, tek erkeklerde finale yükselen ilk tenisçi oldu.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen çim kort turnuvasında, tek erkekler yarı final mücadelesinde dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic ile kariyerinde ilk kez bu tura çıkmayı başaran 23 numaralı seribaşı İspanyol Roberto Bautista Agut karşı karşıya geldi.

Merkez kortta oynanan ve 2 saat 48 dakika süren mücadeleyi 6-2, 4-6, 6-3 ve 6-2'lik setlerle 3-1 kazanan Djokovic, turnuvada adını finale yazdırdı.

Wimbledon'da en son geçen yıl olmak üzere 4 kez şampiyonluk sevinci yaşayan 32 yaşındaki Djokovic, Roger Federer-Rafael Nadal eşleşmesinin galibiyle 14 Temmuz Pazar günü finalde karşılaşacak.

 

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