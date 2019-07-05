William D'Avila, Garry Rodrigues'in ardından Badou Ndiaye'yi de Fenerbahçe'ye getiriyor

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Özellikle geçtiğimiz sezon Galatasaray’ın yaptığı transferlerde bir hayli söz sahibi olan ve sarı kırmızılı kulübü maddi yönden rahatlatıcı hamleler yapan William D’Avila’nın Fenerbahçe’yle de çalışmaya başlaması iki ezeli rakip arasında gizli bir savaşın başlamasına neden oldu.

D’AVİLA RODRİGUES’İ FENERBAHÇE’YE KAZANDIRDI

Daha önce bonservisi Everton’da olan Onyekuru’yu getiren, Garry Rodrigues’i 9 milyon dolar karşılığında Al-İttihad’a satan ve Ndiaye’yi yine Galatasaray’a kiralık olarak kazandıran William D’Avila’nın tecrübeli kanat oyuncusu Garry Rodrigues’e 2 yıllık imza attırması dikkat çekerken, ünlü menajerin Badou Ndiaye’yi Damien Comolli’ye teklif etmesi iki kulüp arasında çekişmeye yol açtı.

DİAGNE VE BELHANDA’NIN DURUMU ONA BAĞLI

Kasımpaşa’da oynayan yıldız futbolcu Trezeguet’in de menajerliğini üstlenen D’Avila’nın Galatasaray’ın satış listesine koyduğu Mbaye Diagne’yle de ilgilendiği bilinirken, Fatih Terim’in yapılacak transferlerde bütçeyi aşmama adına Belhanda’yı elden çıkarmaya karar vermesi halinde William D’Avila’nın bu transferde de büyük rol oynayacağı belirtildi.