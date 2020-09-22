West Ham United'da David Moyes ve 2 futbolcu koronavirüse yakalandı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 57 yaşındaki Moyes'in yanı sıra 23 yaşındaki stoper Issa Diop ve 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Josh Cullen'in Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.
Üçünün de hastalık belirtisi göstermediği ve protokoller gereği bir süre tecrit altında kalacakları belirtildi.
Serie A takımlarından Roma, ligin ilk haftasında berabere kaldığı Hellas Verona karşısında oynayan Amadou Diawara'nın yaşını yanlış bildirmesi sebebiyle hükmen 3-0 mağlup sayıldı.
Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Toplantısı, başkan Mustafa Cengiz başkanlığında gerçekleştirildi.
Trabzonspor'dan Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig'e transfer olan Alexander Sörloth, imza töreninde açıklamalarda bulundu.
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu başladı. Beşiktaş'ı eleyen PAOK, ilk maçta Krasnodar'a 2-1 mağlup oldu.
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Hajduk Split, perşembe günü Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak maç öncesinde İstanbul'a geldi.
Orta saha transferi için girişimlerini sürdüren Galatasaray, Nainggolan'dan sonra bu kez Joao Mario için Inter'in kapısını çaldı.