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  3. West Ham United, Vedat Muriqi için Galatasaray-Fenerbahçe derbisine geliyor

West Ham United, Vedat Muriqi için Galatasaray-Fenerbahçe derbisine geliyor

West Ham United, Vedat Muriqi için Galatasaray-Fenerbahçe derbisine geliyor

Vedat Muriqi'yi transfer listesine alan takımlara West Ham United da eklendi. İngilizler derbi maça geliyor.

Avrupa transfer piyasasının gözde isimlerinden birisi haline gelen Vedat Muriqi'ye bir talip daha çıktı.

M.United, Tottenham, A.Madrid, Napoli ve Juventus gibi kulüplerin izlediği Vedat Muriqi'yi West Ham da takibe aldı.

İngiliz yetkililerin derbide Vedat Muric'i izlemek için temsilci gönderecek. Vedat Muriqi, Avrupa transfer piyasasının en gözde isimlerinden birisi oldu.

DERBİYİ ŞİMDİDEN YAŞIYORUM

Teknik direktör Yanal'ın kendisiyle özel olarak görüştüğü Muriqi'nin hocasına, "Merak etmeyin. Aklım da fikrim de Fenerbahçe'de ve derbi maçta. Bu maçı şimdiden yaşıyorum" dediği öğrenildi.

(Takvim)

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